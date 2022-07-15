台灣最大的貪汙醜聞、國務機要費案，台灣高等法院更二審審結後認定，前總統陳水扁夫婦因國務機要費所得財物共計新臺幣1億415萬2395元，因6月17日國務機要費除罪、施行後，扁珍拿走的這些錢，非貪汙犯行所得之財物，不構成貪汙所得及洗錢罪，都判免訴。

更二審指出，會計法第99條之1施行後，對於國務機要費用之處理相關人員的財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰；陳水扁、吳淑珍、馬永成、林德訓、陳鎮慧等人被訴共同侵占、詐領國務機要費共計新臺幣1億415萬2395元部分，因此不罰。

更二審表示，此部分貪汙犯行已廢止其刑罰，則陳水扁、吳淑珍被訴就國務機要費案所得財物共計新臺幣1億多元，自非貪汙犯行所得之財物，則陳水扁、吳淑珍、陳鎮慧、蔡銘哲、郭銓慶、陳致中、黃睿靚被訴就此部分財物為洗錢犯行，也不罰、判決免訴。