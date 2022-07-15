南投縣草屯鎮康建生技公司，14日晚上發生行刑式槍決命案，造成４死1重傷震驚社會，兇目前已鎖定離職李姓員工涉重大。巧 合的是，李男曾涉及8年前襲擊洪姓女課長案，最後兩度獲判無罪，當年賴敏男及劉姓課長、張姓員工與張姓會計都曾出庭當證人指證，未料如今除了賴敏男外，其餘3人都成了李男的槍下魂。

據了解，李姓員工因為操作機器問題，與洪姓女課長發生齟齬，在該公司尾牙宴上就放話，過年後會有好戲可看。2014年2月間洪姓女課長騎車回家途中，被1輛車擋住去路，1名戴口罩、穿著帽T的男子，從駕駛座出來，就持鐵棍攻擊她的頭部及身體，還大喊「我要讓妳死、打死妳」；洪女拚命逃離現場被送醫急救，後來控告李男涉嫌殺人未遂。

據了解，被打傷的洪姓課長當庭指控，確認案發當日持鐵棍襲擊她頭部及身體多處的歹徒就是李姓員工。康建公司負責人賴敏男作證表示，他曾聽張盛輝提及李男於尾牙前夕有說過：過年後會有一場好戲，李男曾經謾罵過洪女，自己也有叫李男到辦公室勸他不要跟課長這麼不禮貌。

張姓員工作證說，李男於尾牙前夕有跟他說：過年後會有一場好戲，證名被李男有殺人動機。劉姓課長也指稱，李姓員工與洪課長原屬同單位上下屬，2 人因工作素來不和，後來李男被調來自己之部門，因此有殺人動機。

張姓會計主任證稱：案發當天下班後約5 點半時，洪姓課長有打電話回公司哭訴說有人拿鐵棍打她，當時接電話的是張姓員工，後來她看到洪女一拐一拐滿身是血的走進工廠，我們問她誰打妳的，她就說出李的名字，證明案發當時以鐵棍襲擊洪女的人就是李。