行政院消費者保護會審議通過經濟部研擬「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」應記載事項第6點修正草案，增訂揭露機會中獎商品或活動的機率相關規範，要求業者公布轉蛋中獎等機率，以保障遊戲玩家權益。

消保處說，經令限期改正而屆期不改正者，主管機關可處3萬元以上30萬元以下罰鍰；經再次令其限期改正而屆期不改正者，處5萬元以上50萬元以下罰鍰。並得按次處罰。

修正重點如下：

一、要求遊戲業者應揭露中獎機率

鑑於機會中獎商品或活動中獎機率公布與否，是影響消費者交易決定的重要資訊，亦容易衍生消費爭議，爰增訂業者應於官網首頁、遊戲登入頁面或購買頁面及遊戲套件包裝上，載明機會中獎商品或活動的機率；透過資訊充分揭露，強化消費者權益維護。

二、明定中獎機率的定義

為使應揭露機率的機會中獎商品或活動範圍更加明確，爰明定中獎機率的定義，係指遊戲內消費者付費後，取得機會中獎商品，或另完成活動設定條件始能獲得獎項的機率。

三、明定中獎機率應揭露的範圍

為保障消費者知的權益，明定機率揭露的範圍包括「有提供直接或間接、部分或全部付費購買機會中獎商品或活動」，亦即，只要涉及付費購買，不論機會中獎商品或活動的形式如何轉換、轉換次數，皆應公布中獎機率

（一）直接：消費者付費後直接取得者。例如：消費者付費後抽獎抽到香水A（虛擬商品），業者應揭露香水A的中獎機率。

（二）間接：消費者付費後間接取得者。例如：消費者付費後抽獎抽到香水A，再用3瓶香水A合成1瓶香水B，業者亦應揭露合成香水B的機率。

（三）部分：若商品取得或活動參與需要付費，有部分費用必須由消費者支出。例如：拿鑰匙開寶箱，道具寶箱可透過打怪免費取得，惟活動鑰匙必須消費者花錢買，則寶箱取得商品亦應揭露機率。

（四）全部：若商品取得或活動參與需要付費，消費者必須負擔全部費用。例如：拿鑰匙開寶箱，活動鑰匙及道具寶箱皆要花錢才能取得，寶箱取得之商品自應揭露機率。

四、明定中獎機率揭露的方式

為避免實務上業者以概括不明確的方式揭露機率（例如：很高、很低），爰明定機率應以「數字百分比（％）」方式記載，使消費者客觀上更清楚瞭解商品或活動的機會中獎性質，以利消費者理性判斷消費。

消保處提醒消費者，購買機會中獎商品或參與活動，不代表即可獲得特定獎項；在付費購買機會中獎商品或活動前，應先確認該商品或活動是否清楚揭露機率，並詳閱中獎資訊，避免衝動消費、過度投入金錢卻無所獲。

最後，消保處也呼籲遊戲業者，誠實公布機率，充分揭露中獎資訊，營造友善遊戲環境；所提供的契約應符合「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定，如果不符合規定，經令限期改正而屆期不改正者，主管機關可依消費者保護法第56條之1規定，處3萬元以上30萬元以下罰鍰；經再次令其限期改正而屆期不改正者，處5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。