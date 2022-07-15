戰遊網 (Wargaming.net) 旗下家用主機遊戲《戰艦世界：傳奇》（World of Warships Legends）今天正式宣布將於7月25日推出14艘全新VIII階戰艦，VIII階為遊戲目前為止所推出過戰艦之中的最高階級。

14艘全新VIII階戰艦中將有12 艘歸屬於科技樹中，分別來自美國、日本、德國和蘇聯四個國家。12艘VIII階戰艦將涵蓋除航空母艦以外的所有類別，亮點包括美國主力艦Maine、德國巡洋艦Roon和日本驅逐艦 Yugumo。

另一方面，玩家只要完成為期五週的 L'Ambassadeur 活動，將有機會獲得第一艘 VIII 階戰艦作為活動獎勵，於活動結束後將法國主力艦Republique納入收藏 。針對此新增內容，以經濟體的層面來看，更高階級戰艦加入戰鬥的成本將降低，而 VII 加值戰艦獎勵也會相較下增加。

針對VIII 階戰艦的加入，戰鬥批配機制也將一併做更新，並將實施 +/- 1 階規則，讓新階級的戰艦有機會與 VII 階和傳奇戰艦進行戰鬥。