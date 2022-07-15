張男自稱晚上在一家私人神壇當乩童濟世，還帶記者前往神壇拍新聞；當媒體記者前往拍攝時才發現漏洞百出。（民眾提供）

張男自稱晚上在一家私人神壇當乩童濟世，還帶記者前往神壇拍新聞；當媒體記者前往拍攝時才發現漏洞百出。（民眾提供）

「道高一尺、魔高一丈！」自印台大法學碩士名片的張姓男子，宣稱白天當律師、晚上當乩童，為博取媒體記者及議員信任，還帶記者去一間有同名同姓律師的律師樓，並前往神壇拍新聞，原來都是一場騙局。經警調查，張男罹患有思覺失調症，目前於台中榮民總醫院留院治療中。

民眾投訴說，張男為博取他人信任，名片上印有「台大法學碩士」律師的名片，宣稱他也是命理老師，晚上則在一家私人神壇當乩童濟世，為取信媒體記者及市議員信任，還帶記者去一間有同名同姓律師的律師樓，並前往神壇拍新聞；當媒體記者前往拍攝時才發現漏洞百出。

媒體記者在拍攝張男扶鸞起乩時，竟然無法師，只是張男自己用手機播放，甚至在過程中，還自己調手機倒帶顯然一切「攏係假」！尤其以法器劍敲打身體流血時，他還會說等一下，我先到廁所擦一下血，與坊間的乩童起乩扶鑾時「神韻」截然不同，純是自導自演的戲碼，才驚覺發現受當上騙。

豐原分局合作所於日前深夜還接獲110報案，於豐原區慈濟城隍廟前有糾紛，經警方到場了解才發現是張在超商外宣稱三太子正上身起乩，需要有人攙扶；因路人未攙扶導致張男自行跌倒故請警方協助。警方到場了解狀況後，確認無打架情事，張男亦稱不願追究及提告。

警方調查發現，張男是轄內思覺失調症患者，曾於5月、6月有3次到台中榮總送醫救護紀錄，特提醒民眾不要再受騙。