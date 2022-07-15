由點觸國際有限公司研發的超人氣古風養成手遊《叫我萬歲爺》今（15）日宣佈攜手經典熱播電視劇《少年黃飛鴻》展開聯動合作，同時釋出一首聯合監製的聯動主題曲《不枉少年狂》，邀請玩家們伴隨旋律一起前往遊戲當中，在粵城偶遇機智過人的少年宗師，與黃飛鴻和他的朋友們開啟一場武林奇遇！

《叫我萬歲爺》×《少年黃飛鴻》熱血聯動開啟

聯動名臣，限時空降皇城

本次聯動中，玩家可以在遊戲邂逅《少年黃飛鴻》的經典角色，包括意氣飛揚的少年黃飛鴻、開朗率真的十三姨、正直仗義的黃麒英、鐵血硬漢鬼腳七，並透過豐富有趣的營運活動進行招募，讓他們成為左膀右臂，共創帝王盛世。

不枉少年狂！《叫我萬歲爺》×《少年黃飛鴻》熱血聯動盛大開啟！

獲得聯動大臣「黃飛鴻」與「十三姨」之後，可以在聯動期間透過集郵活動「錦飾華裳」中解鎖華美的「十三姨」君王專屬時裝，而「黃飛鴻」除了有帥氣的「醒獅冕王」時裝外，還有霸氣又酷炫的專屬時裝背景等待玩家收藏。

不枉少年狂！《叫我萬歲爺》×《少年黃飛鴻》熱血聯動盛大開啟！

街市探秘，玩賞粵城風光

聯動期間，遊戲中還會開啟大型聯動副本「粵城華市」，進入活動後可以通過抽取金簽來移動，少年黃飛鴻將會陪伴在側，帶領玩家認識許多粵城能人賢士，觸發各種劇情及特殊事件，獲取大量獎勵。

不枉少年狂！《叫我萬歲爺》×《少年黃飛鴻》熱血聯動盛大開啟！

玩家經由副本活動獲得聯動專屬道具，可以在「華街雲市」中的「醒獅街市」進行兌換，同時也能使用抽獎券在「鴻運奇盤」進行抽獎，還有「惠禮攤集」祭出限時開放聯動專屬禮包！

不枉少年狂！《叫我萬歲爺》×《少年黃飛鴻》熱血聯動盛大開啟！

多重驚喜，豐富聯動福利

除了有趣的玩法和人氣角色大臣，本次還特別準備了許多豐富的聯動福利，可以透過簽到、分享、隨機抽獎等多種活動來獲取遊戲內珍貴的道具獎品，更有機會獲得《少年黃飛鴻》聯動專屬稱號、頭像框、表情包等各種限定獎勵！

不枉少年狂！《叫我萬歲爺》×《少年黃飛鴻》熱血聯動盛大開啟！

《叫我萬歲爺》讓玩家扮演皇帝角色沉浸式體驗古代宮廷生活，獲得帝王掌權的快感，還能遇見各色佳麗、招募賢臣武將、立太子聯姻等精彩玩法，以及賽季爭霸、豐富的跨服活動輪番上陣，更多最新訊息歡迎關注Facebook官方粉絲團！這個夏日，一起在《叫我萬歲爺》中回顧經典，感受少年黃飛鴻的熱血輕狂！