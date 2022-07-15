衛福部長陳時中昨天向行政院長蘇貞昌提出辭呈，正式投入台北市長選舉，但行政院卻稱啟動徵詢人選，陳時中辭呈生效日期由蘇揆斟酌，形同「一中卡三位」。民眾黨立委蔡壁如今天批評，過去警政署長申請退休、交通部長請辭，都火速批准辭呈，並找到接任人選，這次無法無縫接軌，恐怕是民進黨內部人事擺不平。至於陳時中昨天自評防疫表現及格，蔡壁如轟陳時中，疫情爆發以來，缺口罩、疫苗、快篩試劑，陳時中表現完全不及格。

針對陳時中昨天自評防疫表現及格，蔡壁如質疑，陳時中過去都說80分以上，現在只說及格，到底是及格還是及格邊緣，顯見陳時中開始對自己沒信心。

蔡壁如說，陳時中參選台北市長必須接受市民三大檢視，首先是疫情到底舒緩沒，今年4月疫情剛上來每天染疫千人，陳時中在質詢時回應，疫情沒有舒緩不會去選舉，但現在每天新增確診仍達兩、三萬例，陳時中卻宣布參選，請問疫情舒緩了嗎？

第二，過去兩年多防疫政策，人民面臨缺口罩、缺酒精、缺疫苗、缺快篩試劑，尤其是疫苗，要不是有民間團體捐贈，陳時中一心一意只想圖利高端疫苗，結果高端疫苗到現在三期報告還沒出來。

第三，陳時中聲稱要扛起責任，請問是扛起誰的責任，是選戰責任，還是國民健康責任，到底有沒有把國民健康放在心裡，上述三點是陳時中必須接受市民的檢驗。

蔡壁如強烈質疑，民進黨為讓陳時中投入選舉，稱疫情舒緩，如果認為疫情舒緩要與病毒共存，指揮中心就應該解散；民進黨面對質疑又說疫情還沒舒緩，可能會再爆發，蔡壁如砲轟「話都是你在講，疫情平緩或嚴峻都是民進黨說得算。」