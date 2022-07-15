美國日前6月消費者物價（CPI）年增9.1%，創40多年來最大漲幅，市場憂心美國聯邦準備理事會（Fed）月底可能一口氣升息4碼，投資人持續買入美元，其他貨幣掀起新一輪競貶戰。繼歐元兌美元匯率周二一度觸及1：1平價，甚至跌破1美元水準後，英鎊最有可能跌到和美元平價，恐將改寫新歷史。

根據新浪財經報導，歐元兌美元弱勢情形在以前就出現過，回顧2000年代初期，有好幾年歐元都比平價還低，真正需要關注的是英鎊兌美元是否跌破平價，過去英鎊兌美元最低點出現在1985年的1.05，期權市場目前推斷，年底前英鎊兌美元跌破1的機率為1比40。

市場預期美國聯準會月底恐一次升息4碼，英鎊兌美元周四盤中一度貶逾1％，跌破1.18美元至1.176。報導指出，英鎊表現弱勢，主要原因在於，美元升息後美英兩國的實際利差擴大，加上英國財政狀態不穩定經常帳赤字嚴重，脫歐後的缺工、能源危機等問題推升通膨，使英鎊遭到拋售。

歐洲經濟衰退風險與日俱增，歐元兌美元匯率於近20年來低點徘徊，日前一度跌至1：1的平價，最低來到0.9997，創2002年以來12月首見。