大陸國家統計局15日公布全國房地產開發投資資料，前6月全國房地產開發投資人民幣（以下同）68,314億元，年減5.4％，其中住宅投資51,804億元，下降4.5％。

此外，前6月商品房銷售面積68,923萬平方公尺，年減22.2％，其中，住宅銷售面積下降26.6％。商品房銷售額66,072億元，下降28.9％。其中，住宅銷售額下降31.8％。

統計局數據顯示，前6月房地產開發企業房屋施工面積848,812萬平方公尺，年減2.8％。其中，住宅施工面積599,429萬平方米，下降2.9％。房屋新開工面積66,423萬平方公尺，下降34.4％。其中，住宅新開工面積48,800萬平方米，下降35.4％。

房屋竣工面積28,636萬平方公尺，下降21.5％。其中，住宅竣工面積20,858萬平方公尺，下降20.6％。

6月底，商品房待售面積54,784萬平方公尺，年增長7.3％。其中，住宅待售面積增長13.5％。

前6月房地產開發企業到位資金76,847億元，年減25.3％。此外，6月房地產開發景氣指數為95.4。

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