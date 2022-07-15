擁有G級上圍的網紅霏霏（沈玟）有療癒系作家、最兇通靈女神封號，為她在IG吸引了18萬粉絲追蹤，最近她上「黑男邱比特」的Youtube節目，挑戰親自到傳統市場採買，但她身上只穿了件類似肚兜形狀的粉色上衣，內部中空露出半球，超辣打扮讓路過她的大叔都害羞低頭。

霏霏從小生長在命理世家，讓她對量子力量及神祕學頗有研究，近年她上「黑男邱比特」的頻道節目擔任助理主持人，每每出現都引來話題，常被笑說是喧賓奪主。近日她接下任務要到菜市場買菜做一道菜，可見她綁起頭髮、戴著黑色口罩，下半身穿著套頭肚兜，似乎沒穿內衣的打扮讓許多網友噴鼻血。

霏霏到蔬果店，路人都害羞低頭。（圖／翻攝自黑男邱比特 Youtube）

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節目中霏霏先到蔬果攤買花椰菜，接著去買豬肉，超性感的打扮讓不少路人阿伯、阿姨都低頭，接著她又去買豆干、麵疙瘩，一伸手給錢時，胸前春光呼之欲出，之後她又去買了魚漿等冷凍食材，最後回到家中開始烹調並分享成果。

見此，網友回應：「娶霏霏這樣的老婆真的很幸福，孩子一定很健康」、「可惡，好羨慕台北人的日常，可以看到霏霏老師霸氣側露，」、「只可以說霏霏老師又再掌握流量密碼了」、「我現在才發現有這麼好的影片，太對不起自己了！」。