今天在大聯盟場上洋基以6：7不敵紅人，在與對方的3連戰中吞下2敗，近10場4勝6敗、近5戰4敗，狀況相當差，不過戰績仍穩居龍頭寶座。此戰他們派出手握7勝的左投柯特斯(Nestor Cortes)先發，他在7局中僅失1分，打線部分在8、10局一共敲出3支全壘打追分，但還是追不回牛棚的失分，最後球隊抱憾吞敗。

洋基面對弱旅紅人並未打出聯盟王者身手，昨天甚至是靠對方的「再見暴投」取勝，今天雙方繼續拚戰，左投柯特斯僅在5局因高飛犧牲打失掉1分，主投7局被敲4安打，送出4次三振1次保送，自責分率降到2.63，接著6局洋基靠史坦頓(Giancarlo Stanton)追平比數，8局兩隊上演打擊秀，各取3分維持平手。

此局紅人敲4安打先馳得點，但下半局賈吉(Aaron Judge)、瑞斯(Gleyber Torres) 雙雙開轟追平，9局後進入延長賽。這時紅人二話不說再灌分，瓦托(Joey Votto)、史蒂芬生(Tyler Stephenson)、索拉諾(Donovan Solano)聯手敲安再拿3分，讓洋基陷入困境，下半局卡本特(Matt Carpenter)敲出關鍵2分炮，可惜還是以1分差吞敗。