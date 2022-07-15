長者們認真彩繪拖鞋。（金山區公所提供）

爺孫一同彩繪拖鞋。（金山區公所提供）

新北市金山區公所聯合萬里區公所本周起舉辦「第3屆DIY彩繪拖鞋」活動，並擴大為5梯次辦理，每梯次50人，共有250位民眾參加，今（15）日首場活動開跑，現場氣氛熱絡，銀髮長者們玩得不亦樂乎。

金山區長廖武輝表示，很開心再次和龍峰開發公司合作，為大家的防疫生活創造小確幸，同時也很感謝金山慈音寺連續2年慷慨贊助經費，讓活動順利進行。今年民眾報名情形十分踴躍，除各場次名額皆額滿外，更有不少民眾願意等待候補名額，展現對於活動的大力支持與喜愛。

萬里區長粘雪琴說，很高興能持續和金山區公所及金山慈音寺共同聯合舉辦DIY彩繪拖鞋活動，連續2年的彩繪拖鞋活動都受到區民們的熱情響應。另因金山及萬里地區多以老年人口居多，故辦理此活動時讓長輩優先報名，是希望長輩們多多踏出家門，提升其身體活動及社交互動，達到活躍老化的效果。

參與活動的許女士說，公所每年舉辦這麼有意義又有趣的活動，讓我和老朋友們可以出來走走，聊聊天凝聚情誼，還可以互相分享創作的理念及想法，上完課覺得身心都放鬆許多。

金山區公所表示，為配合政府防疫政策，活動採報名制並有人數限制，入場前須以酒精消毒雙手、測量體溫，現場人員均全程配戴口罩，請報名接下來三場次的民眾放心參與。