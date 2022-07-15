今年度大學分科測驗地理科第7題提到核能政策，題目指出民眾在2021年以公投否決重啟核四，並要考生在選項中選出台灣發展核能的限制因素，引起學者強烈批評。(李侑珊翻攝)

今年度大學分科測驗地理科第7題提到核能政策，題目指出民眾在2021年以公投否決重啟核四，並要考生在選項中選出台灣發展核能的限制因素，清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸直說，政策護航真是無所不用其極，「這種有損國考命題精神的置入性行銷，大可不必！」

根據大考中心網站公告，今年度大學分科測驗地理科第7題出題為：「有報導指出：核能發電的成本較低，且排碳量低，被視為乾淨且有效率的能源，但也存在一些限制。政府在2014年宣布封存核四，2021年民眾也否決重啟核四的公投提案。若從台灣自然環境特性的觀點，下列哪項是台灣發展核能發電最主要的限制因素？(A) 位於板塊交界帶 (B) 位於季風氣候區 (C) 位於候鳥遷徙要道 (D) 位於黑潮流經路線」，答案是「（A）位於板塊交界帶」。

「政策護航真是無所不用其極啊！」葉宗洸表示，「看完題目，我一整個傻眼。只能說命題老師『光明正大』地幫政府宣導非核，還真是不遺餘力、用心良苦呀！」

針對該題，葉宗洸也提到，首先，2021年的核四重啟公投案，不是被民眾否決了，而是投票率未達門檻，所以公投案未過，兩種說法的意義不同。命題內容顯然是想變相表達民眾反核，而非只反核四。「怎麼不提2018年的以核養綠公投結果，不但投票率達標，而且贊成票還一舉過半呢？」

葉宗洸也說，其次，標準解答設計成「位於板塊交接界帶」，根本是在明示地震會威脅核電廠安全。

葉宗洸分析，事實上，從「三哩島事故」、「車諾比事故」，到「福島事故」沒有一件是因地震而起，福島事故是地震後的巨大海嘯造成。命題老師「可能」明知台灣不會出現巨大海嘯，卻故意帶出板塊交接帶的選項，直接把地震當成限制因素的意圖令人咋舌。「總之，這種有損國考命題精神的置入性行銷，大可不必！」