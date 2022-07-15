美國醫藥大廠Novavax（諾瓦瓦克斯）研發的新冠疫苗，採用傳統蛋白質次單位技術，安全性較mRNA疫苗來得高，不良反應也較少，日前才剛獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）授權讓18歲以上民眾施打，但14日卻遭歐盟藥品管理局（EMA）認定，該疫苗可能引發嚴重過敏反應的潛在副作用，消息一出，衝擊Novavax股價重挫26%、收在51.62美元。
路透報導，EMA表示，「嚴重過敏反應」是Novavax新冠疫苗的潛在副作用，並更新疫苗資訊，增列皮膚可能有異常反應和觸覺敏感度下降的現象。
歐洲疾病預防控制中心（ECDC）統計顯示，Novavax去（2021）年12月於歐洲開始提供民眾施打後，至今僅接種25萬劑。
美國FDA於14日批准Novavax疫苗緊急授權，讓18歲以上民眾施打，不過產品上標示警語，稱這款疫苗的成分有過敏反應史的民眾不要接種。
在歐盟對Novavax疫苗發出嚴重過敏反應警告後，拖累Novavax股價14日暴跌26%，收在51.62美元。
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