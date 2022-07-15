無任所大使林佳龍確定代表民進黨出戰新北市長後，連續就林口、五股交流道案和現任市長侯友宜隔空交鋒，侯今（15）日未再正面回應林，強調市民期待的還是盡快完工，大家應該要趕快努力把事情做好。

林佳龍投入選戰後，針對林口、五股交流道案等議題頻頻開砲，除了攬功，還稱新北沒提出可行性研究。侯友宜今出席秀朗橋站捷運大樓開工典禮時，僅淡淡感謝大家關心這些議題，但最重要的還是趕快把工程做好。

侯友宜認為，新北市持續崛起，現在已經可以看見2030年的規畫願景，無論是三環六線、塭仔圳的開發、五股垃圾山的轉變以及各項產業布局，一步一腳印的規畫，都會讓新北市的未來更好、更國際化，也更帶動大台北的發展。

針對交流道議題，侯友宜強調，他永遠抱著感恩的心，我們只要大家肯關心新北市的未來建設，一切事情趕快完成，才是市民朋友最大的期待。尤其林口交流道、五股交流道，都是新北市的未來的重大的建設，大家要趕快盡心盡力努力的把事情做好。