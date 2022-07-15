大陸網紅周揚青因毀滅式分手前男友羅志祥廣為人知，她現在經營服飾品牌外，還開始上綜藝節目發展演藝事業，也常常與粉絲分享日常生活，穿衣相當有品味的她，近日穿著清涼還露出小蠻腰，現身電影院觀看大陸新電影《人生大事》，感動的劇情也讓她表示「哭到眼神呆滯」。

周揚青9日透過微博小號分享自己去電影院看了《人生大事》，並表示「人生大事真的很好看，可能戳中了我的點吧，喜歡星空的原因就是因為那裡有愛我的人。」並po出露出腰身的美照，白皙緊緻的腰身微微露出，青春氣息中又不失性感的打扮，引來粉絲大大讚賞，加上電影心得引發網友共鳴「真的！！演技太好了完全融入」、「看預告都哭到眼睛腫，不敢去電影院看，怕哭暈」。

周揚青談到電影《人生大事 》有戳中她的點。(圖/周揚青 微博)

大陸電影《人生大事》由朱一龍與童星楊恩又主演，該片講述刑滿釋放的殯葬師三哥在一次出殯中遇見了孤兒武小文，意外地改變了三哥對職業和生活態度的故事，上映後創下超過12億人民幣的超高票房。

另一方面，羅志祥直到近期才復出，對於過去的種種也能大方自嘲。演唱會上，他請來知名網紅「阿翰」扮演九天玄女阿姨算命，被虧：「很多人愛找你運動喔！年輕人多動動很好啊，好羨慕喔 ！很會管理時間啊，才有辦法運動成這樣子」小豬還朝他身上狂射飛鏢，逗樂所有觀眾。