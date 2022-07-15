國際權威測速領導品牌Ookla旗下知名網站Speedtest公布台灣Speedtest Award行動網速量測報告。中華電(2412)榮獲台灣首座「連續五年台灣行動網速冠軍」(Fastest 5 Years in a Row Award in Taiwan)，並再度蟬聯2022上半年台灣「5G網速第一名」(Fastest 5G Mobile Network)、「行動網速第一名」(Fastest Mobile Network)共3項肯定。

中華電採用5G C-RAN機房集中維運及大數據精準建設的領先工法，充分整合資源及提升效率；持續加速加量建設行動網路，由點、線、面構成涵蓋，達成5G和行動寬頻網速全面稱霸的目標。

中華電信董事長謝繼茂表示，身為國內電信領導品牌，中華電信以領先的技術、紮實的網路建設，提供優質、有感的服務體驗，獲得千萬客戶的支持與肯定；再次獲得國際權威測速Speedtest認證5G網速第一名及行動網速第一名並獲首座連續五年台灣行動網速冠軍的殊榮，實踐以客戶為中心的服務理念。中華電將持續建構行、固網融合，以高品質的5G及光纖寬頻網路，提供消費者嶄新的應用服務體驗、多元資費方案及豐富的影視服務。

Speedtest係分析2022上半年實測數據，中華電以最高分獲得「5G網速第一名」；在最受矚目的「5G下載速度」網速體驗，拿下高達399.71 Mbps，為全台唯一下載網速超越300Mbps的業者。同時，在消費者和手遊族群最在意的「5G上傳速度」和「延遲度」均為業界之冠。