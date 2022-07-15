陽明（2609）新船11,000TEU級貨櫃輪「士明輪」正式竣工交付，並於今（15）投入美西航線PS6營運，提供亞洲往返美洲的優質運送服務。這是陽明因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11,000TEU級貨櫃輪系列的第12艘新船。

此系列貨櫃輪自2020年起陸續交付12艘新船，其中有11艘已投入陽明海運美西航線營運，可滿足客戶需求並最大化艙位效用。該系列船舶加入陽明船隊將使整體船齡年輕化，並達到節能省油、降低單位成本之綜效，有利於應變國際情勢與環保法規所致之航運環境變化，強化陽明整體營運綜效並提升運送服務品質。

陽明向正榮汽船株式會社租入委交今治造船株式會社量身打造的全新11,000TEU級貨櫃輪「士明輪」，由船東於6月17日完成新船命名擲瓶。

此船型可裝載約11,860個20呎標準貨櫃，配備有1,000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式（twin-island）設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短之設計特性，將加速碼頭靠泊效率，可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。

士明輪投入美西航線PS6靠港依序為：青島－寧波－釜山－洛杉磯－神戶－青島。