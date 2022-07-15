連續三個月負增長後，大陸6月社會消費品零售總額年增速轉正，其中汽車類、石油及制品類零售增速反彈明顯。

大陸國家統計局15日公布資料顯示，6月社會消費品零售總額人民幣（下同）38,742億元，年增長3.1％，前值為下滑6.7％。其中，除汽車以外的消費品零售額34,192億元，增長1.8％。

上半年，社會消費品零售總額210,432億元，年減0.7％。其中，除汽車以外的消費品零售額189,251億元，下降0.1％。

按消費類型分，6月商品零售34,977億元，年增長3.9％；餐飲收入3,766億元，下降4％。上半年，商品零售190,392億元，年增長0.1％；餐飲收入20,040億元，下降7.7％。

商品零售中，汽車類零售年增長13.9％至4,551億元，上個月為年減16％；石油及制品類零售年增長14.7％至2,115億元，糧油、食品類零售年增9％至1,580億元，服裝、鞋帽、針織紡織品類零售年增1.2％至1,198億元，家用電器和音像器材類零售年增3.2％至1,155億元。