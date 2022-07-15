阮男因跌倒，導致鋼筋刺入右腋窩，當天緊急動手術移除。（小港醫院提供／洪靖宜高雄傳真）

劉宗憲醫師提醒，若身體遭穿刺傷，勿自行拔除異物，應盡速就醫。（小港醫院提供／洪靖宜高雄傳真）

25歲阮姓男子，日前在工地工作時不慎跌倒，地上鋼筋直接插進他的右腋窩，緊急被送往高雄小港醫院急救。執刀的整形外科主治醫師劉宗憲說，腋窩遭異物穿刺傷危險性極高，不小心恐傷及胸腔，併發氣血胸、呼吸窘迫。醫師提醒，若遇到類似狀況，「千萬不要自行拔除」，應盡快就醫。

該名阮姓移工工作時不小心跌倒，被鋼筋刺入右腋窩，貫穿腋窩長度達10多公分，雖然沒有血流不止，但疼痛不已。

經檢查，排除肺部氣血胸及腋窩血管神經損傷，當天立即動手術移除鋼筋、傷口清創，術後置放引流管，同時施打抗生素，隔天即恢復正常活動，且術後無明顯出血或神經損傷等後遺症，第4天順利出院，離開前還和醫師合影比讚。

劉宗憲指出，腋窩內布滿供應上肢的血管和神經，萬一傷及血管，可能導致大量出血或上肢壞死；傷及神經也會造成感覺異常，或日後手部活動受限。

一般異物取出，建議在全身麻醉下進行，若損傷大動脈，可立即止血並修補。醫師強調，鋼筋穿刺後的傷口易併發感染，手術時也要把傷口徹底清創，才能加速患者術後復原。