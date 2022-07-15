民進黨徵召衛福部長陳時中參選台北市長，外界關注誰接任衛福部長一職，對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（15日）表示，行政院應該會在今天下午公布接任人選，尊重行政院安排。

民進黨立院黨團今舉行記者會，媒體詢問誰接任衛福部長一職，鄭運鵬表示，依據黨團了解，行政院應該會在今天下午公布接任人選。

他說，陳時中2年多來全國人都很熟悉，他於上周接受民進黨爭召確定投入台北市長參選，至今尚未1周，且陳時中昨天才請辭獲准，今天下午應該會公布相關人事安排，尊重行政院安排。

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