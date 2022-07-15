烏克蘭使用M142「海馬斯」（HIMARS）多管火箭發射系統對付俄軍

1名烏克蘭高層官員說，俄羅斯最先進的S-400防空飛彈系統無法攔截美製的M142高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System），簡稱「海馬斯」（HIMARS）多管火箭發射系統。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）15日報導，烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）11日推文說，俄製S-400無法攔截美國提供的「海馬斯」，但並未提供任何具體細節。

他說，俄羅斯武裝部隊，彈藥和燃料庫都敵不過美國武器的火力。而吉拉成柯所指的，可能是烏克蘭近日利用「海馬斯」（HIMARS）多管火箭發射系統，對俄軍在頓內茨克（Donetsk），利西昌斯克（Lysychansk）與刻松（Kherson）等地軍火庫所進行的系列攻擊。

而就在吉拉成柯發表相關談話前不久，烏克蘭入口網站報導，無論在烏東頓巴斯（Donbas），札波羅熱（Zaporizhzhia）或是刻松地區，S-400都擊落不了1枚「海馬斯」（HIMARS）火箭彈。

此外，據烏克蘭新聞網Censor.NET報導，烏克蘭在攻擊頓內茨克區卡斯茨克（Khartsyzk）的俄羅斯軍事設施時，甚至還摧毀了S-400。

然而，至今沒有文件顯示，俄方在烏克蘭部署S-400防空系統。而俄羅斯國防部4月說，動用 S-400在靠近俄方邊境，深入基輔北部切爾尼戈夫（Chernihiv）30公里處，擊落了1架烏克蘭米（Mi）-8 直升機。如果這是真的，那俄羅斯最可能從境內發射S-400，因為它的射程達400公里，偵察範圍則可達600公里。

不過，對烏克蘭部隊來說，「海馬斯」確實有如大補丸，近日他們利用它摧毀了超過12個大型俄羅斯彈藥庫和補給處。