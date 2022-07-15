投資原油假的啦！新北市三重區有名男子誤信詐騙集團的說詞，聽信對方所言投資「美國高報酬的原油」，心動的他出錢投資被詐79萬元，詐騙集團得手後食髓知味再誘騙男子加碼百萬，所幸這次被銀行行員發現，立刻通報警察，才成功聯手保住男子的百萬辛苦錢。

這名58歲林姓男子日前前往銀行準備提領100萬時，起初向行員表示這些錢是要給小孩購買房屋用途，但細心行員在詢問過程中察覺有異後，隨後即報警求助。

三重警方獲報後，隨即派員前往處理，起初林男仍稱這筆款項是作為買屋用途，但在員警耐心詢問之下，林男才表示是日前在通訊軟體接到陌生訊息，訊息中稱美國原油有高達40％的獲利，結果心動不已的林男自6月17日至6月22日分別匯款4筆共79萬元進行「投資」，這次想再投資100萬元。

狡猾的詐騙集團為避免造起疑，還特別向林男說明為避免遭國稅局課稅，絕對不能向銀行行員及員警說明本款項是投資原油，甚至誘導被害人用途填寫精品服飾買賣、裝潢工程款、親戚買房等，還引導被害人態度要強硬並堅稱認識受款人。

警方向林男解釋，這是典型的假投資真詐騙手法，詐騙集團常利用高獲利的誘餌吸引受害人上鉤，其實是將錢轉入詐騙集團帳戶，在員警苦勸之下，林男才知道自己受騙，頻頻向警方致謝。

三重警分局表示，聽到關鍵字「投資股票獲利」、「重複扣款」、「誤刷條碼」等關鍵字，請立即掛掉電話！由於詐騙之手法層出不窮，抑或是換湯不換藥的方式進行詐騙，如民眾接聽到疑似詐騙電話，務必要冷靜地進行1聽、2掛、3查證，避免上當受騙。