陽明(2609)向正榮汽船株式會社租入委交今治造船株式會社(簡稱「今治造船」)量身打造之全新11000 TEU級貨櫃輪「士明輪」(YM Tutorial)已正式竣工交付，並於7月15日投入陽明海運美西航線PS6營運，提供亞洲往返美洲的運送服務。

因應中長期營運發展，陽明海運透過與專業船東合作方式布建14艘11000 TEU級貨櫃輪，「士明輪」(YM Tutorial)為此系列第12艘交付之新船，已由船東於6月17日在今治造船廣島船廠完成新船命名擲瓶。

陽明海運表示，此系列貨櫃輪自2020年起陸續交付12艘新船，其中有11艘已投入陽明海運美西航線營運，可滿足客戶需求並最大化艙位效用，該船型可裝載約11,860個20呎標準貨櫃，配備有1,000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式(twin-island)設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化更進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短之設計特性，將加速碼頭靠泊效率，亦可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。

陽明海運指出，該系列船舶加入陽明船隊將使整體船齡年輕化，亦達到節能省油及降低單位成本之綜效，有利於應變國際情勢與環保法規所致之航運環境變化，可強化陽明海運整體營運綜效並提升運送服務品質；第12艘「士明輪」投入美西航線PS6靠港依序為：青島–寧波–釜山–洛杉磯–神戶–青島。