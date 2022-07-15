路透社周四援引消息人士報導，美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）向議員表示，最快可能在下周二就提振美國半導體業與強化對中國競爭力的法案開始進行表決。

消息人士表示，該法案將包括至少數十億美元的半導體產業補貼和一項投資稅負減免，以促進美國製造業發展。

美國國會議員希望在他們8月例行休會之前通過這項法案，並送交拜登總統簽署完成立法。

美國商務部長雷蒙多在與一些眾議員舉行閉門會議後表示，我們希望能有一個「盡可能強大」的法案，當被問及是否能接受縮水版的措施時，雷蒙多表示：「如果參眾兩院議員都認為這是可行的，那就讓我們完成它吧」。

雷蒙多表示，這項法案持續停滯不前將引發國安問題，「我們已經沒有時間了」。

雷蒙多周三即曾透露美國國會似乎想削減520億美元的半導體晶片補貼。她向路透社表示，縮減版的法案可能提供半導體製造業投資稅負減免。

參議院去年6月首次通過晶片法案，其中包括為晶片業提供520億美元補貼，並另外授權2000億美元用於促進美國的技術創新，以強化對中國的競爭力。這表示，參院預計在下周二表決的法案將是去年法案的「濃縮版」。

今年2月初眾議院通過自家版本的晶片法案，其中納入了一些參院版本沒有的貿易提案。由於兩院始終無法達成共識，晶片法案也就一直卡關到現在。