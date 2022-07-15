彰化》彰化市長選舉無黨劉坤鱧投入戰局 殺豬博士攪動蜂狗大戰 吳敏菁／彰化報導 年底彰化市長選舉被視為是藍、綠對決，國民黨前議員黃玉芬挑戰民進黨彰化市長林世賢連任，已出現新挑戰者，無黨劉坤鱧15日宣布參選，他說聽許多市民形容年底選舉是「女王蜂」大戰「狗醫師」，沒有什麼看頭，擔任過彰化縣肉品市場總經理的他，決定讓「殺豬的」來，讓這場選舉更精彩。 劉坤鱧說，民進黨彰化縣長提名出現「想選的被勸退，不想選的被提名」，國民黨彰化市長初選，出現雜音不斷，年底五合一選舉已經瀰漫無聊氣氛，自認是彰化市長的最佳人選，這次參選，不談民、國兩黨孰優熟劣，希望讓受到兩年多疫情影響，百業蕭條的彰化市民們，在茶餘飯後，能看到有趣的市長選舉，苦中作樂，讓日子能過得下去。 劉坤鱧1992年加入民進黨、2006年退黨，2016年時也曾網路繳黨費，加入時代力量，1998年至2002年擔任過台中縣議員，也擔任過柯文哲監票部隊執行長、加入倒扁總部擔任副總指揮等，東海大學政治系學士、公共行政研究所碩士，先後取得北京大學法學博士、台灣師範大學法學博士學位，學、經歷，可以條列好幾頁。 「以打破無聊」做為參選動機，是否足以左右選情，或成為決定性的關鍵少數，影響整體選戰，還待觀察，劉坤鱧對於會「掠」到誰的票源，只是表示，選舉是不一定，以上次張東正、黃玉芬票數加起來，就贏了也不然，不然連宋也不會輸，請市民朋友拭目以待。 彰化市

年底彰化市長選舉被視為是藍、綠對決，國民黨前議員黃玉芬挑戰民進黨彰化市長林世賢連任，已出現新挑戰者，無黨籍劉坤鱧15日宣布參選，他說聽許多市民形容年底選舉是「女王蜂」大戰「狗醫師」，沒有什麼看頭，擔任過彰化縣肉品市場總經理的他，決定讓「殺豬的」來，讓這場選舉更精彩。

劉坤鱧說，民進黨彰化縣長提名出現「想選的被勸退，不想選的被提名」，國民黨彰化市長初選，出現雜音不斷，年底九合一選舉已經瀰漫無聊氣氛，自認是彰化市長的最佳人選，這次參選，不談民、國兩黨孰優熟劣，希望讓受到兩年多疫情影響，百業蕭條的彰化市民們，在茶餘飯後，能看到有趣的市長選舉，苦中作樂，讓日子能過得下去。

劉坤鱧1992年加入民進黨、2006年退黨，2016年時也曾網路繳黨費，加入時代力量，1998年至2002年擔任過台中縣議員，也擔任過柯文哲監票部隊執行長、加入倒扁總部擔任副總指揮等，東海大學政治系學士、公共行政研究所碩士，先後取得北京大學法學博士、台灣師範大學法學博士學位，學、經歷，可以條列好幾頁。

「以打破無聊」做為參選動機，是否足以左右選情，或成為決定性的關鍵少數，影響整體選戰，還待觀察，劉坤鱧對於會「掠」到誰的票源，只是表示，選舉是不一定，以上次張東正、黃玉芬票數加起來，就贏了也不然，不然連宋也不會輸，請市民朋友拭目以待。