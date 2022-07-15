上海官方「上海發布」微信公號15日消息，國內外研究結果一致證明，核酸復陽者沒有傳染性。居家管理者需要注意休息，規律作息，保持良好的營養和精神狀態，自行監測體溫，關注有無新發症狀。但新冠患者康復後萬一復發，旁人是否遭殃？無症狀和輕症患者出院後怎麼做好健康管理？仍啟人疑竇，因此，由復旦大學附屬中山醫院感染病科、醫院感染管理科主任胡必杰教授做更多解答。

首先，萬一新冠感染復發，旁邊人是否因此遭殃？

胡必杰指出，國內外進行大量深入研究。文獻資料顯示，國內外的新冠核酸檢測有不同程度的復陽率。事實上，這些冠以復陽或復發的新冠康復者，並沒有引起周圍人群的感染或傳染。

科技工作者對這些復陽的人群進行研究，一是採集鼻咽、咽喉和肛門拭子等標本進行病毒培養，結果均未培養到病毒；二是對復陽的樣本進行基因測序，沒測到完整的病毒序列，提示這些核酸復陽的標本，其實是病毒的核酸片段。

換言之，是死病毒，沒有傳染性。國內外的研究結果是一致的，證明核酸復陽者沒有傳染性。

其次，無症狀和輕症患者出院回家，需要怎麼做好健康管理？

按大陸發布《新型冠狀病毒肺炎診療方案（第九版）》要求，對於符合出院標準的人解除隔離管理或出院後繼續進行7天居家健康監測。

也就是說，曾經感染者出院後可在家中居家健康監測。

鄰居不要擔心。這些出院患者體內病毒已轉陰，即使有部分復陽，體內也不存在活的病毒。

復陽是因為檢測到了病毒的「屍體」，並沒有傳染性，根據疾控專家研究，目前還未觀察到造成傳播的案例，家人和社區不必為此擔憂，更不要歧視。

出院前，醫院會根據規定對相關物品和環境進行終末消毒，包括對出院患者的各種個人物品消毒；使用過的一次性用品、生活垃圾和遺棄物會作為醫療廢棄物處理。

所以不必擔心隨身物品「藏毒」。

最重要的是居家管理者本人生活中需要注意的問題。

居家管理者有條件的話最好單獨居住，如果與家庭成員合住，本人最好能單獨住在一間通風良好、最好帶獨立衛生間的房間，日常生活盡量在房間內解決，飲食分餐，注意手衛生，儘量避免與家人的近距離密切接觸，且不要外出；若因為不可抗力必須外出時，需要經所在社區管理人員批准和安排。

而對於家庭成員來說，共處一室時，要規範戴口罩並及時更換，避免直接接觸。直接接觸或離開其房間後，要做好手衛生。同時需要保持房屋整體的通風和清潔。

居家管理者需要注意休息，規律作息，保持良好的營養和精神狀態；可自行監測體溫，關注有無新發症狀，如有發熱咳嗽等症狀，及時向社區管理人員彙報。居家管理者用過的物品如紙巾、口罩、一次性手套以及其他生活垃圾應及時清理。