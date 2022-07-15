民眾黨立委蔡壁如今召開記者會。（圖/邱新博攝）

新冠疫情期間，為確保防疫，醫院多要求陪病者需做PCR及快篩，讓家屬承受極大經濟壓力。民眾黨立委蔡壁如今開記者會表示，衛福部目前已經開放快篩取代PCR，為甚麼醫院還要強制規定必須做PCR？她質疑，快篩的價格都降不下來，政府查不查？為何放任醫院賺國難財？

民眾黨立委蔡壁如與新北市議員參選人陳靜儀、桃園市議員參選人黃國晏於立院召開「疫情之下醫院大賺國難財衛福部管不管？」記者會，蔡壁如表示，有陳情人向她陳情，表示陳情人的父親因為父親罹患癌症住院，但為了到醫院陪病，高昂的快篩、PCR採檢費用讓他花了上萬元；醫院規定只能有一位陪病人，進出病房一定要現場做快篩及PCR，一次1500元到2200元不等。

蔡壁如質疑，衛福部目前已經開放快篩取代PCR，為甚麼醫院還要強制規定必須做PCR？為甚麼在醫院做一次快篩要300元？而除了陪病要花大錢之外，若不能進醫院探病，就只能請看護，但現在醫院看護一天至少3000元起跳，甚至外籍看護還會坐地起價，政府查不查？

新北市議員參選人陳靜儀說，聘僱外籍移工協助照護並沒有想像中輕鬆，費用支出節節升高之外，移工的照護技能、語言能力更是問題，而在疫情期間，移工也提出許多荒謬要求，要求加薪、休假、外宿、病人要包尿布才照顧等屢見不鮮，而一旦移工逃跑，雇主還會面臨三個月的照護空窗期，這段時間長照的制度也無法補足。

蔡壁如說，陪病的經濟壓力太高，有的狀況好一點的能請人把病人推出醫院會面，但這樣有達到防疫嗎？她批評陳時中，說要和病毒共存，但甚麼配套措施都沒有，防疫不能只是嘴巴講一講，該負的責任也不能只用嘴巴扛，一心要選舉的政務官不但扛不了責任，也只會讓人民陷苦難之中。

蔡壁如也擔心，目前日本與其他國家都爆發了Omicron亞變種的BA.4 BA.5的大流行，在目前我國邊境政策放寬之下，台灣也恐會遭入侵變成新一波社區感染。蔡壁如也直言，疫情的變化，將會影響陳時中的選情。