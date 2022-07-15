今年前6個月在物價漲不停、政府猛打房，央行續升息抗通膨的情況下，商總主席賴正鎰今天預估全年總推案量將從去年的1.8兆元減為1.38兆元，大減23％。面對內政部將在10月推動通過《平均地權條例》修法，禁止預售屋轉賣，他向立委們喊話，短期內實在沒有必要再急著推動預售屋禁止轉賣的修法，並建議政府「不急修法管預售、穩控建材與土地買賣、放寬土建融貸款成數」三大政策來穩房市。

賴正鎰指出，先從國際局勢來分析說，全球各主要國家今年五、六月的CPI消費者物價指數，紛紛推升到40年來最高點，英、美都已高達9.1％，其他歐盟國家，像是法國5.8％，德國8.2％，義大利6.2％。亞洲地區新加坡4.8％，泰國5.2％，韓國4.6％，台灣3.8％。美國聯準會升息兩波共4碼來救通膨，台灣也隨之升息兩次達1.5碼。

賴正鎰說，台灣房價在去年的漲幅快速攀升，很多人搶著進場買房置產抗通膨，所以多數建商都賣得很好，但全球汽油與糧食等生活支出，今年以來大幅上揚，俄烏戰爭3月開打以來，原油與金屬價格漲，鋼，鋁，銅線，玻璃等建材也隨之大漲40％，加上土地成本太高，營建業為如期交屋，須搶工、搶料，每坪的興建成本也從9.5萬元漲到13.8萬元，平均漲幅超過45％，原本高興完銷，到最後完工交屋時，卻可能變成要虧錢。

他分析說，台灣通膨率六月雖逾3％，但壓力尚不如歐美國家高，只是全球通膨如影隨形，加上全球股市重挫，更讓消費者堅信「置產抗通膨」，但卻在「物價漲不停、政府猛打房、央行分段升息」三角關係中，消費者在購屋心態上，存有「到底是要不要買房？」、「現在進場會不會是買在高點？」、「現在不買，以後房價恐更高買不起」的矛盾情境。

根據財政部資料，這兩年持有自住與非自住的住宅房屋者增加，主要是持有1戶及2戶者增加，反映出首購及換屋族群的剛性需求者增加，成為房市支撐力量，而持有3戶以上逐年遞減，代表政府接連打房政策成效顯現。

賴正鎰指出，央行要求銀行承辦開發商土建融資貸款降到4成，並規定購地後18個月內要開工，否則要降低貸款成數，使得開發商現在都不再買新的土地，加上之前庫存土地已購足，所以全國的今年上半年的購地總金額較去年同期減少了七成，市場觀望氣氛濃使得各案場平均來客量短少50％，建商原本在今年上半年要推的部分新案遞延到Q3、Q4推出、預售屋改為成屋銷售，避免吃掉利潤。

展望下半年房市，賴正鎰點出3大趨勢，包括(一)台北市推案將以都更合建或危老建築物重建為主要土地來源。(二)隨著預售案交易受限、先建後售的新成屋當道。(三)因疫情居隔或留在家時間變長，帶動換屋需求增加，50坪以上的中大坪數產品可望抬頭。