接見台首座葛萊美獎 Pakelang團隊 總統見到董事長樂團說了這句話。直播截圖

接見台首座葛萊美獎 Pakelang團隊 總統見到董事長樂團說了這句話。直播截圖

接見台首座葛萊美獎 Pakelang團隊 總統見到董事長樂團說了這句話。直播截圖

蔡英文總統今接見台灣首座葛萊美獎《八歌浪 Pakelang 》團隊，總統表示，政府透過成立文化內容策進院，大力推動和投資文化內容產業，支持更多台灣的文化創作走向世界，開拓更廣大的國際市場；她還打趣地說，「從來沒有看過董事長樂團穿得那麼整齊」。

得獎的設計師李政翰致詞時非常緊張，不段低著頭看稿，提到「得獎之後的原因跟意義，其實...」，卻突然卡住，他說，「不好意思，我有點脫稿，等一下喔，（念）到哪裡了？」包括蔡總統，全場大笑。

此外，總統也恭喜設計師李政瀚和于薇贏得葛萊美獎「最佳唱片包裝獎」，並感謝八歌浪Pakelang團隊把這個世界級的榮耀帶回台灣。

總統今到場後，先欣賞董事長樂團、蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊，現場演出《飲酒歡樂歌》、《拜訪歌》、《珍重再見》等曲目。

總統致詞時，葛萊美獎被稱作「音樂界的奧斯卡」，是全球最具影響力的音樂大獎之一。這次是台灣首度獲得葛萊美獎，她感謝團隊把這個世界級的榮耀帶回台灣。

總統指出，得獎作品—《八歌浪Pakelang》專輯的封面，是用台灣東海岸作為主要的設計概念，用很立體的方式，呈現台灣的山海之美，表現出人們站在山脈上，面向大海高歌的意象，非常具有巧思，也非常具有台灣特色。

總統感謝專輯的創作者—董事長樂團以及「蔣爸」蔣進興先生和第二代馬蘭吟唱隊，把台灣獨特的傳統文化、阿美族部落的古調，再加上很多新的元素，有電子、有搖滾，這樣的新舊融合，碰撞出很多新的火花，也讓台灣的文化及藝術創作，在國際上有耀眼的成果。

總統說，這兩個創作團隊都是她的老朋友。去年是阿美族歌者—郭英男老師的百年冥誕，「蔣爸」和馬蘭吟唱隊在總統府前的國慶光雕展，帶來了「百年相傳」的開場表演。這段演出不但是向郭英男老師致敬，讓大家都印象深刻，也具體展現承先啟後的意涵。

總統提到，董事長樂團和她有多次的合作，感謝董事長樂團一直非常用心，把台灣的在地文化特色，融入音樂創作當中，積極走向國際舞台，也讓世界看到台灣。董事長樂團曾經在紐約大都會球場，帶著臉譜彩妝，演出歌曲《眾神護台灣》，具體展現出「越在地，越國際」的精神。

總統也感謝專輯的發行公司「風潮音樂」，以及音樂界、文化界許多先進的努力。多年的耕耘，累積了堅強的實力，才能有今天的成果。

總統表示，這幾年來，政府也積極投注資源，支持開發更多類型的本土語言音樂創作。透過成立文化內容策進院，大力推動和投資文化內容產業，來支持更多台灣的文化創作走向世界，開拓更廣大的國際市場。

總統說，就像李政瀚設計師所說的，這是一艘承載著所有人夢想的大船，而台灣有這麼多出色，並且充滿創意的人才，她相信，未來台灣的音樂及文化創作，一定會繼續在國際舞台上發光發熱，「我們大家一起繼續努力」。

董事長樂團主唱吳永吉表示，沒想到做音樂可以做到總統府來；原本以為入圍就很酷，沒想到會得獎，實在不可思議。他強調，台灣雖是小國小民，但卻是好國好民，要用音樂與世界做朋友，讓世界看見台灣。他也相信之後會有更多傑出的音樂人持續挑戰葛萊美殿堂，總有一天台灣會以音樂拿到葛萊美獎。

李政瀚說，這是因為有了政府的支持，還有風潮音樂打下的基礎、台灣本來就有很美麗的音樂和文化，及像董事長樂團想要進軍國際的決心，這樣的努力下，「大家打造了一艘船，我們搭上去，才有機會拿到這個獎項」，未來可以有更多人能乘著這艘船航向國際，讓大家看見台灣。