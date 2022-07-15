當時與李男發生衝突的洪姓女課長，現在是否還有在康健服務，對此詢問員工與鄰居都避而不談．（吳建輝攝）

南投縣草屯鎮康建生技公司，14日晚上發生行刑式槍決命案，造成4死1重傷震驚社會，而目前整個案件都指向李姓前員工復仇，檢警也鎖定特定男子進行追捕，不過令人好奇的是，當時與李男發生衝突的洪姓女課長，現在是否還有在康健服務，對此詢問員工與鄰居都避而不談，雖然目前無法確定是否與過去糾紛有關，但李男是否會再找洪女下手，不得而知。

據了解，當時李男與洪女糾紛鬧得沸沸揚揚，當年洪姓女課長是李男直屬主管，雙方因為機械操作產生嫌隙，隔年過年李男手持鐵棍埋伏，對著手無寸鐵的洪女頭部猛擊，還大喊「打死妳」，後來被依殺人未遂罪前起訴，儘管手段兇殘，但最後卻因罪證不足無罪定讞。

而當時洪女因為在公司留下陰影，後來就從康建離職，若李男的殺人動機為復仇，跑到公司開槍傷了劉敏男，殺了劉姓課長、張姓員工等人，會不會又跑去找洪女報仇不得而知，目前警方已經鎖定李男，正全力追捕中。