高雄48歲的王姓男子日前下午在公司與同事喝酒提神，直到下班時未待酒退，竟然直接騎著機車回家，途中因機車號牌模糊遭員警攔下，由於男子身上有明顯酒味，經員警對其施測後酒測值達每公升0.36毫克，王男驚呼「我才喝一杯保力達而已耶！」，而且已經過3小時的休息竟還不夠，員警直斷「你的肝不好，對不對？」，男子頻頻點頭之餘也露出了一臉尷尬。

一名騎士酒測超標驚呼三小時前只喝1杯阿比，警當場神回：那你肝不好。(戴志揚翻攝)

鼓山分局旗津分駐所警員許乃文於13日下午5點30分左右行經旗津三路時，發現一部機車號牌疑似磨損導致難以辨識，趨前攔查後發現騎士身上飄來酒味，男子直言下午2點多在工作時和同事喝了一杯保力達酒，自認已超過3個小時之久，早該代謝完了，大方接受酒精測試，但沒想到測試結果超標，讓男子徒呼負負。在解送地檢署前，還想與員警搏感情「我是甘苦郎啦！」，員警也無奈表示「你不要酒駕我就不會抓你啦！」。

警方調查發現，在造船廠工作的王男並無酒駕違規紀錄，此次雖僅飲用少量含酒精飲料，惟因身體肝臟出現問題，無法快速代謝，導致演變成酒後駕車，實在得不償失。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，酒後新陳代謝因每個人體質不同，退酒時間有長有短，呼籲民眾飲酒應適度，切勿貪杯。鼓山分局將持續針對轄內重要路段不定時查緝各類交通違規態樣，以確保用路人安全。