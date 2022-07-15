你也是每次吃飯都一定要配上綜藝節目嗎？2022年開播了許多綜藝節目，從實境節目、選秀節目，到運動實境節目都有，華麗的陣容和豐富的內容都會提高想看的慾望，什麼樣的節目會讓你最想看最吸引你呢？

今年開播的綜藝包括「全明星觀察中」、「超級王牌棒球隊」「來吧！營業中」都受到網友熱烈討論，在開播時就引發許多話題，尤其運動實境節目也開始攻佔排行榜，其中由運動選手們組成的運動實境節目「超級王牌棒球隊」，也異軍突起，攻佔了排行榜第二名！今天，就和《DailyView網路溫度計》一起透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，來看看十大在2022開播的綜藝節目首播日聲量吧！

NO.1 全明星觀察中 2

《全明星運動會》的衍生節目，參加的成員大多都是全明星運動會的成員。第二季的參加來賓有為郭泓志、毛弟 邱宇辰、潘君侖Masha、吳心緹、晏柔中、王子 邱勝翊、王品澔，節目中也會有其他神秘嘉賓到來。

節目內容主打14天13夜以不斷電的方式，沒有劇本，沒有主持人，觀察七位藝人私底下的一舉一動。一集製作費超過百萬，是高成本製作的全新超實境節目。

透過節目最真實的表現，不少網友表示更了解這些藝人，也對參加的藝人改觀了。

NO.2 超級王牌棒球隊

由巨宸製作、仁仁娛樂出品的台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》，在節目中要完成運動員的百萬築夢計劃，節目特別邀請中職傳奇名將「東哥」黄忠義當任總教練，指導一群不會打棒球但在其他領域非常傑出的頂尖運動員們，一起跨界打棒球。

女性參賽選手為「體壇四女神」：許淑淨、姜巧文、譚雅婷、程文欣，加上男性參賽選手張莫、紀亞文、薛銘文、呂佳彬與林昀蒂等人。

在首播前就有不少網友表示「期待首播」「必須要看」，首播後更是直呼「每周六都要繼續看下去」。

No.3 原子少年

台灣男子團體選秀節目，主持人由陳嘉樺、周湯豪、坤達、田一德聯合主持。也會邀請演藝圈前輩們來指導，像是鬼鬼吳映潔、陳漢典、JPM等。

80位參賽選手，會分為八大行星組合，依每個行星，組成不同風格的子團互相競逐，經過五輪公演，最後將選出冠軍團與人氣團，兩組5人男子音樂團體出道。

不少網友稱讚「是近幾年來，追得最舒服的選秀節目。」甚至有觀眾表示「原來台灣的人才那麼多，看了好感動。」大讚參賽選手的實力。

No.4 小姐不熙娣

由小Ｓ徐熙娣主演的談話性節目，派翠克擔任助理主持，節目主要聚焦在女性話題上，節目中邀請 20多位各行各業中，事業有成的現代新女性組成「不吸地」團，每集會邀請其中幾位，分享她們跟主題相關的經驗與觀點。

「不吸地」團的成員包括丟丟妹、許藍方、嘟嘟、主播張宇等女性。

開播前網友們就非常期待小S的回歸，節目中與派翠克的搭配組合，讓網友們紛紛表示「一搭一唱實在太好笑。」

No.5 來吧！營業中

是以餐廳經營為題的實境秀節目，由庹宗康擔任店長，率領主廚姚元浩、藝術總監炎亞綸、二廚楊銘威、內場工讀生鬼鬼吳映潔及外場工讀生顏佑庭必須合力完成一間餐廳，讓他從無到有。

每集會邀請不同的藝人朋友們一起來擔任小幫手，他們也必須齊心協力的招待到來客人們。

節目中大家真實的反應與情緒，也引起不小的話題，網友甚至表示「台灣的節目就是真實，越到尾聲，心中充滿捨不得。」

No.6 阮三個

節目名稱為台語「我們三個」的意思，代表主持團隊的3個人，會以在地文化出發，挑選當地民宿來經營。由金馬影后楊貴媚在不同季搭檔不同主持人的實境節目，第三季找來温貞菱、施名帥，還有林柏宏。

每集除了主持群之外，還會邀請不同的來賓，一起幫忙經營民宿。該節目也多次入圍益智及實境節目獎。節目的創新與主持群的真性情，也讓網友大讚「是個溫暖、輕鬆自在的節目。」

No.7 老少女奇遇記

該部實境節目由金馬影后楊貴媚首次擔任總製作人，並攜手好閨蜜鍾欣凌、嚴藝文搭檔主持，三位影后閨蜜合體實境節目，到台灣各地完成「人生夢想清單」之旅。

每一站都會有不同的挑戰，除了能夠展現在地文化之外，三位影后的一搭一唱更讓節目充滿效果。網友甚至表示：「實境節目，也可以這麼有趣！」

No.8 鴻門家宴 2

大型家庭廚藝競賽節目，邀請 Ella陳嘉樺與李玉璽搭檔主持，鍾欣凌、索艾克則擔任饕客評審長。節目特別之處在於參賽家庭的組成都必須是丈夫、妻子與婆婆一組為單位參賽，婆媳料理與兒子如何協助也成為了亮點。

參賽來賓名單非常多元，包括演員林道遠、藍波老師、台語女歌手郭婷筠、餐廳業者、健身房經營者等。

每集邀請的來賓也都充滿效果，包括Selina任容萱、炎亞綸等話題人物，不少網友更是期待「婆媳+兒子」組合的碰撞。

No.9 料理之王3

為台灣廚藝選秀類綜藝節目，第三季由吳姍儒擔任主持人，廚佛瑞德Fred、施建發（阿發師）、五星主廚王輔立與國宴大廚陳嘉謨（阿謨師），擔任導師，每集另有飛行導師或飛行饕客。

選手會被分為中西戰隊，由中式、西式各兩位導師帶領，在對決之後，讓來賓投票選擇哪隊勝出。

No.10 極島森林

真人實境秀慢綜藝，由陳柏霖擔任靈魂人物，以探索台灣、傳遞地球心聲，學習與大自然共生共存的方式。

節目也邀請了劉冠廷、謝欣穎、郭雪芙、桂綸鎂四位藝人好友，一起踏上為期一個月的生態之旅。

節目中展現了陳柏霖與好友們私下相處的樣子，輕鬆的節目風格，也讓網友大讚「是很棒很舒服的實境節目」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍節目開播首日。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2022綜藝開播首日』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統