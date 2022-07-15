全球封測龍頭大廠日月光投控( 3711 )，今（2）日舉行中壢第二園區動土典禮，將投入先進封裝產能，總投資金額約300億元，預計2024年第三季完工，單月貢獻營收6000萬美元。

日月光加強投資北台灣，建立中壢工業區新建第二園區，以「自動化工廠」、「智慧建築」及「綠建築」三構面規劃而成，於今日上午動土，由日月光集團中壢廠總經理陳天賜主持，包括桃園市長鄭文燦、桃園市議會邱奕勝議長、工業局陳佩利副局長等人應邀出席。

日月光表示，第二園區將投資100億元用於廠房建置，200億元擴充先進封裝產能，預計2024年第三季完工，第二園區佔地面積約3000坪，建物樓層共九個樓層，產線規劃有生產成長型打線封裝、覆晶封裝（Flip Chip）、晶圓級封裝（WLP）等，應用領域為車用、消費電子、工控等，預估產值每月可達6000萬美元，並創造2000個就業機會，有助於帶動大桃園地區的就業率及活絡周邊經濟。