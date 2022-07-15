來自六福村主題樂園的母獅、野牛和孟加拉虎在6月10日移居高雄壽山動物園，牠們將於10月動物園重新開幕後亮相。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

來自六福村主題樂園的母獅、野牛和孟加拉虎在6月10日移居高雄壽山動物園，牠們將於10月動物園重新開幕後亮相。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

來自六福村主題樂園的母獅、野牛和孟加拉虎在6月10日移居高雄壽山動物園，牠們將於10月動物園重新開幕後亮相。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

來自六福村主題樂園的母獅、野牛和孟加拉虎在6月10日移居高雄壽山動物園，牠們將於10月動物園重新開幕後亮相。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

來自六福村主題樂園的母獅、野牛和孟加拉虎在6月10日移居高雄壽山動物園，牠們將於10月動物園重新開幕後亮相。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

來自六福村主題樂園的母獅、野牛和孟加拉虎在6月10日移居高雄壽山動物園，牠們將於10月動物園重新開幕後亮相。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄壽山動物園整建工程即將完工，來自六福村主題樂園的母獅「小乖」、野牛「娜娜」和孟加拉虎「胖虎」、「白點」、「小紅」在6月10日移居高雄壽山動物園，歷經1個多月，目前動物們適應良好，牠們將於10月動物園重新開幕後亮相。

高市府觀光局表示，壽山動物園是台灣動物園暨水族館協會(TAZA)的團體會員之一，透過友園間的資訊互動與互訪溝通，促成與六福村主題樂園執行物種交流的機會。這也是六福村近年來單趟運送動物數量較多的物種交流，無論在物種、數量、場地布建、運輸時間及方式、運輸人力配置等細節，雙方均做最詳盡的規畫，才成就此次美好的交流經驗。

高市府觀光局指出，位於南部的壽山動物園比新竹六福村更顯炎熱，為了讓非洲獅、孟加拉虎及野牛等動物有舒適的體感溫度，特別安排於凌晨運輸，有效減少動物對長途旅程的不適，動物們天亮抵達壽山動物園後，在園方人員協助下從運輸籠來到新家。

為了降低動物們剛搬到新家的陌生感，六福村也從舊家帶來熟悉的氣味，讓保育員放入新房間內，目前動物們多數能自己走入寢室，且動物們到園1個多月已逐漸適應新環境也正常進食，甚至已經與牠們的「玩具」編織籃、消防水帶球體、巨大貓抓板等物玩成一片，壽山動物園的新朋友將於10月重新開園後與民眾相見歡。