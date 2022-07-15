立委何志偉今在立院召開「4天一槍響，黑槍四處竄」記者會。（何志偉國會辦公室提供）

南投草屯鎮康建生技公司14日驚傳4死1重傷槍擊命案，民進黨立委何志偉今（15日）表示，2017至2022年全國共查獲槍枝9290枝，彈藥31萬7806顆，民間火力強大令人瞠目結舌，槍枝氾濫已經成為台灣日常了嗎？此外，2021年全國槍擊案件共發生100件，創下6年來歷史新高，平均不到4天就會發生一起槍擊。

何志偉今在立院召開「4天一槍響，黑槍四處竄」記者會，他表示，2022年全國槍擊案件共發生100件，創下6年來歷史新高，平均不到4天就會發生一起槍擊。另外依警政署、海巡署統計2017至2022年全國共查獲槍枝9290枝，彈藥31萬7806顆。

細看數據，槍枝查獲量是新北市第一（1217枝）、台北市第二（1077枝），彈藥查獲量則是台北市（9萬8117顆）大幅領先全國，民間火力強大令人瞠目結舌。

何志偉說明，最近因為一起重大的國際事件，「槍擊案」成為網路媒體上流量很大的關鍵字。肯定警政署第一時間立即通報全國警察機關，要求各單位強化特勤、警衛勤務維安，並注意各駐台使領館及國際組織安全維護。但維安問題強化，但是槍枝來源卻未解決。

他表示，昨日南投草屯才發生行刑式槍擊造成4死事件，讓人誤以為台灣是否已經開放槍枝合法？槍枝氾濫已經成為台灣日常了嗎？連在臉書上的運動用品交流社團，都可以看到有人直接在上面販售具有攻擊性、可以打穿休旅車門的槍枝，賣家甚至會主動推銷「要手槍還是長款獵槍」。由此可看出槍枝的取得如此的容易，這是一個台灣法治社會該出現的狀況嗎？

刑事局副局長黃家琦表示，刑事案件成因百百種，但警政署的破案率是百分百。從長期數據與民調來看，台灣治安是優良的，但既然槍擊案有發生，一定會最謹慎最快速的去查緝、破案，我們會負起責任安定民心。

何志偉最後強調，今天所提到的數據都只是「帳面上的數字」，還有更多的黑數隱藏在台灣社會的角落。提出2點訴求，呼籲警政署重視槍枝問題，追本溯源，釐清槍枝彈藥的源頭，有效改善槍枝問題；研議預防槍枝犯罪的策略，讓槍枝暴力悲劇不再發生。