Zara創辦人和西班牙億萬富翁奧蒂嘉(Amancio Ortega)，其個人的私人公司Pontegadea在周四指出，他們正在就購買紐約金融區一棟64層的摩天大樓進行談判。

此聲明也證實了媒體稍早的報導，稱奧蒂嘉將支付5億美元買下紐約一處房地產。

Pontegadea公司表示，談判正在進行中，交易可能在未來幾周內敲定。

奧蒂嘉除了是Zara母公司、時尚集團Inditex的主要股東，也是全球前30大最有錢企業家，並曾名列歐洲首富。

該豪華大樓位於曼哈頓的荷蘭街19號(Dutch Street)，樓高234公尺。

奧蒂嘉的私人公司數月前曾斥資2.15億英鎊買下蘇格蘭的一棟單一辦公室大樓；並在多倫多買下一地標摩天大樓、皇家銀行廣場，該大樓為加拿大皇家銀行的總部所在大樓，出手價格約為8億歐元。

西班牙時裝大亨奧蒂嘉的投資公司專注於全球房地產和西班牙的能源基礎設施投資。