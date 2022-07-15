大陸央視新聞報導，大陸最高人民法院15日召開新聞發布會，發布《關於辦理人身安全保護令案件適用法律若干問題的規定》之司法解釋，著力掃清家庭暴力類案件在受理和作出程序中的各種障礙，凸出對家庭暴力受害人權益保護的時效性，明晰裁判規則，最大限度保護家庭暴力受害人的合法權益。司法解釋將於8月1日起施行。

2016年制定實施的《反家庭暴力法》規定，當事人因遭受家庭暴力或者面臨家庭暴力的現實危險，向法院申請人身安全保護令的，法院應當受理。《反家庭暴力法》實施6年截至2021年12月31日，全國法院共作出人身安全保護令1萬0917份。

司法解釋第一條規定，向法院申請人身安全保護令，不以提起離婚等民事訴訟為條件。該規定明確了向法院申請人身安全保護令不需要在先提起離婚訴訟或者其他訴訟，也不需要在申請人身安全保護令後一定期限內提起離婚等訴訟。從程序法角度看，人身安全保護令的申請、審查、執行等均具有高度獨立性，完全可以不依託於其他訴訟而獨立存在。這符合人身安全保護令快速、及時制止家庭暴力的基本特徵和制度目的。

司法解釋進一步明確家庭暴力的形式，擴大人身安全保護令適用範圍。《反家庭暴力法》列舉家庭暴力常見形式。但實踐中，除了列舉形式外，還存在其他可以歸為家庭暴力範疇的行為，需要明確。司法解釋對家庭暴力行為種類作了列舉式擴充，明確凍餓以及經常性侮辱、誹謗、威脅、跟蹤、騷擾等均屬於家庭暴力。從而進一步明晰人身安全保護令的適用範圍，保障家庭成員免受各種形式家庭暴力的侵害。

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