國際貨幣基金組織（IMF）促請中國，進一步增加財政及貨幣刺激經濟措施，以應對防疫封控措施帶來的經濟放緩。

IMF發言人Gerry Rice 15日表示，中國經濟在實施防疫措施下出現放緩，北京政府有必要推動更多刺激經濟方案，對脆弱家庭伸出援手，完善社會保障系統。

Rice說，「我們歡迎今年轉向更具擴張性的財政政策，但更多的支持將有助於對抗持續的增長放緩。在我們看來，如果通過加強社會保護體系並提高其透明度，將重點放在弱勢家庭上，這樣的財政支持將特別有效。有鑑於中國的核心通膨較低，IMF認為中國人民銀行應繼續提供貨幣政策支持。」

Rice還認為，中國需要增加疫苗接種，以調整中國的感染清零政策，這項政策導致實施封控並造成供應鏈中斷，影響全球經濟。「減輕疫情對經濟活動的干擾將需要提高加強針的接種，針對疫苗接種率不足的老年人，這應該能推動最終調整抗疫政策，讓政策更加靈活，限制性降低。」