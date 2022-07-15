吳淑珍因龍潭購地案收賄怕被發現，藉由人頭帳戶匯到瑞士及香港的海外銀行，後來因陳水扁參選總統連任需籌措競選經費，她又提示將賄款中的新臺幣1億元匯回台灣的人頭帳戶，再以每日不超過新臺幣100萬元之方式逐筆提領，將賄款搬運到總統官邸給吳淑珍。

龍潭購地案收賄案，2010年最高法院將依貪汙罪將陳水扁、吳淑珍各判刑11年，併科罰金新臺幣1億5000萬元，褫奪公權9年定讞；洗錢部分，台灣高等法院更二審審理後發現，吳淑珍將賄款匯到海外，且陳致中及黃睿靚也幫忙開立瑞士美林銀行的帳戶，協助洗錢。

更二審指出，吳淑珍因陳水扁參選總統連任需籌措競選經費，要求友人蔡銘哲將1億元賄款先行匯回台灣以應所需，匯到郭銓慶指使用人頭戶的台灣的多家銀行帳戶，以每日不超過100萬元之方式逐筆提領，並通知蔡銘哲前來其辦公室取回。

銀行共提領9600萬元，郭銓慶另自其保管箱內取出400萬元，共計交付蔡銘哲1億元，蔡銘哲於取得款項後，即逐次搬運至總統官邸交付予吳淑珍。扁珍就龍潭案犯罪所得美金300萬6600元分次匯回台灣，兌換成新臺幣1億3944元，其中1億元蔡轉交吳淑珍。

吳淑珍龍潭購地案收賄發現，陳水扁總統賄款搬運官邸