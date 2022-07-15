上季效力SBL九太科技籃球隊的「本土得分王」前鋒林柏豪，15日宣告加盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人，是今年高雄鋼鐵人季後補強的第二彈，可望加深高雄鋼鐵人的板凳深度。年輕、有拚勁的林柏豪，過去兩年效力SBL九太科技籃球隊，去年在攻、守兩端都有亮眼表現，球團期許林柏豪扮演板凳上的一枚活棋。

來自宜蘭的林柏豪，身高192公分、體重81公斤，畢業於南澳高中、康寧大學，主打前鋒的位置，在高中與大學時期都是球隊倚重的主力球員，UBA時期是康寧大學的得分主力。

上個賽季是林柏豪加入SBL的第二年，已躍升為九太科技倚重的先發主力，單場最高得分24分，整季繳出平均9分、3.8籃板，這兩項數據都是九太科技本土球員中的最佳表現，儼然是九太科技的「本土得分王」。

林柏豪表示，新球季他會設定自己先從防守做起，配合教練團的指示，再去轉換進攻，打好每一場球，希望能幫助球隊贏球。林柏豪也說，他很高興能加入高雄鋼鐵人，這是一個很年輕的球隊，隊上有經驗豐富的前輩，像是呂政儒、周儀翔等，他希望可以盡快融入球隊。