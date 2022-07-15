侯友宜率領捷運開發團隊，和新北捷運局與冠德建設共同祈福。（李奇叡攝）

捷運環狀線明年交由新北捷運公司負責營運，共計10處捷運開發案，秀朗橋站今正式開工，為首座進場開工的捷運車站。新北市長侯友宜今天出席「捷運開發大樓開工祈福典禮」，除了希望工程順利，也期盼未來完工後帶來就業機會，能帶動經濟進步。

「新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓開工祈福典禮」於今（15）日上午舉辦，侯友宜率領捷運開發團隊，和新北捷運局與冠德建設共同祈福，祈求工程一切順利平安，並象徵新北市捷運開發已具體推動。

新北捷運局解釋，捷運秀朗橋站由冠德建設投資興建，規劃為20層樓建築物，總樓地板面積為1萬5400坪，預計114年底完工啟用。

新北捷運局指出，1至2樓除作為捷運車站使用外，也會有各式商店進駐；3樓則為遠見圖書館及辦公大樓會議室、健身房、交誼廳等公共設施，4至20層樓則規劃為辦公場所，縮短通勤時間，市民出站即可辦公，預估可引入近3000個就業機會。

侯友宜表示，新北環狀線通車一段時間，總算迎來新北市自己負責的第一個捷運開發案，除了能帶動捷運站通車流量，更重要的是能讓中和地區的經濟、產業、人口居住的環境出現改變。

侯友宜強調，雖然目前仍面對缺工缺料的挑戰，有些工程招標也受到影響，沒那麼順利，但再怎麼困難，市府都會扛起責任，讓後續其他工程能順利招標，全力讓新北市往前邁進，迎向新的未來。

捷運局長李政安指出，除了今天的秀朗橋站開工施作，捷運景平站也預計於年底辦理開工，其餘各車站則於今年6月完成公告招商，市府會全力推動新北環狀線捷運開發案，預估總投資金額可達652億，創造2.2萬個就業機會。

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