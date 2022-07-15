隨著資訊科技平臺與人工智慧(AI)、5G、大數據分析等前瞻技術導入生技醫療產業，全球生醫產業興起轉型浪潮。資誠聯合會計師事務所(PwC Taiwan)、財團法人生物技術開發中心(DCB)共同舉辦論壇。臺灣精準醫療產業協會理事長李鍾熙說，精準治療的發展需仰賴大量數據才能實現，ICT產業和臨床醫療若能進一步結合，有機會開創癌症精準醫療新世代，帶來更加個人化的治療方式、對遺傳性疾病與癌症做到早期篩檢、並連結後端的疾病追蹤及打造完整「精準健康」生態系，催化下一個臺灣兆元產業。

近年來因醫療相關大數據累積及AI分析突破，以演算法加速巨量數據探勘分析，結合資料庫數據比對多人、多基因資料，找尋致病關聯性，更進一步挖掘新生物標記，帶來更準確、更有效及安全的治療方式，朝向以人為本之精準治療3.0，增加產業效益。財團法人生物技術開發中心執行長吳忠勳指出，公私協力模式(PPP)在推升臺灣精準治療產業發展上具關鍵助益，包括打底基礎設施，優化生技產業發展環境，加速生醫數位轉型，並全面接軌國際市場。

依據2022 PwC Taiwan《精準治療之發展現況與趨勢》研究報告，2020至2025年全球精準治療市場年複合成長率(CAGR)為10.9%，預計2025將到達3,814億美元。依據全球地理布局來看，亞洲、北美洲及歐洲衍生出較多精準治療企業。經統計，產品已經由各地醫藥品主管機關核准上市或進行臨床研發者，亞洲有156家、北美洲為134家，歐洲有76家企業。其中亞洲更重視細胞療法，歐美則相對有較多核酸藥物公司，如生產COVID-19 mRNA疫苗的Moderna及BioNTech等歐美公司。

台康生技(6589)營運長張志榮指出，發展新一代精準治療產品，將資源聚焦研發同時，可仰賴具備專業技術的受託開發製造公司(CDMO)進行生產。臺灣具備優良製造業經驗，搭配生醫研發能力與自動化技術導入，若能布局高門檻的新興生醫技術，將可望建立利基優勢打造亞洲生產基地。