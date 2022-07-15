十三行博物館與當代藝術家劉柏村合作辦理「考古與當代冶煉特展」，於今(15)日上午10點隆重開幕，本次特展從十三行的遠古記憶出發，以藝術家劉柏村的鋼鐵冶鑄創作為內容，從美學的視角重新凝視「考古」與「冶煉」，感受「冶煉」的過去與未來，以及藝術家對於「考古遺址」的未來想像。

今天的開幕儀式，由新北市文化局副局長于玟、貝里斯大使碧坎蒂（Candice Pitts）、南非駐台代表安德生（Hugh Graham Anderson）、印度駐台代表戴國瀾(Gourangalal Das)、藝術家劉柏村及十三行博物館館長柏麗梅共同為展覽揭開序幕。

新北市文化局副局長于玟致詞時表示，「考古與當代冶煉特展」是十三行博物館首次與藝術家劉柏村合作的展覽，透過當代鐵雕回應十三行的鐵器文明。策展過程中雙方頻繁互相討論，確認考古與十三行文化的意涵，跨時空連結當代藝術創作。在本次特展中，大家可以看見不一樣的十三行，也看見劉柏村先生詮釋人類文明與鐵從過去、現代到未來的關係。

藝術家劉柏村表示，本次特展首度展出3組「重」量級「巨型」裝置作品，由多件單元群聚組成，透過光影、聲響、動態呈現出文明發展與鋼鐵應用的衝突與矛盾、現代社會的烏托邦情懷、個人與宇宙及未來的連結。整個展場也像一件超大型的作品，觀眾本身也是展件之一，歡迎大家來感受！

十三行博物館長柏麗梅說，十三行考古遺址是台灣首次發現煉鐵遺跡的遺址，也因為劉柏村老師一直以鋼鐵冶鑄創作藝術作品，同時他也對考古相當有興趣，劉柏村老師認為考古工作可以與當代藝術做一些連結，便促成這次的聯展。

「考古與當代冶煉特展」即日起至112年2月12日在十三行第一特展廳展出，展場以鋼鐵為主體，透過多種鋼鐵小物件分區、群聚、疊壓組合而成不同主題的展品，展品與展場空間的鏈結、觀眾與展品的互動建構出本次特展最大的作品。