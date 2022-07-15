上銀集團旗下大銀微系統來自半導體、自動化及工具機等產業訂單續增，6月及上半年合併營收雙雙創同期新高，第二季合併營收還締造單季史上新高。法人看好第三季營運有機會超越第二季，續創單季營收新高。

大銀6月合併營收2.84億元，月減0.51％、年增2.14％，創同期新高；第二季8.61億元，年增長8.41％，締造單季營收新高；上半年合併營收17.18億元，年成長15.33％，改寫同期新高。

大銀第二季營運雖受大陸疫情再起干擾，但隨著大陸上海6月1日解封後，大陸市場出貨逐漸恢復正常。大銀表示，大銀來自半導體、自動化及工具機等產業訂單續增，目前微米及奈米級定位平台訂單能見度看到明年第一季末，精密運動控制元件訂單能見度延長至第四季。

大銀指出，大銀6月新接歐洲電動車充電樁設備訂單，6月底出貨，依據報關時間，7月認列營收，第三季營運有機會勝過第二季。