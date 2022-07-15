是方（6561）15日宣布與主辦2025年全國運動會的雲林縣政府合作，共同響應「雲林全民健康運動年」活動，倡導民眾自主運動及健康風氣，是方電訊「是方i健康APP」與「雲林幣扭一下APP」合作，協助民眾進行全方位的個人健康促進管理。

下載註冊APP可獲得早鳥禮並參加抽獎，優先完成任務活動還能入手雲林幣及新型智慧健康手錶，是方電訊期許在雲林縣政府拋磚引玉下，能協同國內各縣市打造更多「i運動城市」。

由雲林縣政府計畫處負責整合開發的「雲林幣扭一下APP」，功能涵蓋政令宣導、雲林大小事、防疫專區、公共服務等資訊內容外，今年更結合「是方i健康 APP」，將個人化健康促進管理系統納入健康運動資訊平台，打造一站式應用服務，同步整合縣內各項健康運動訊息，讓民眾能夠充份體驗方便又優質的APP服務。

雲林縣長張麗善表示，疫情影響下，多數民眾的日常生活已經受到嚴重影響，很多人大部分時間都需要留置在家中，然而保持健康體魄是提升個人免疫力有效對抗新冠肺炎病毒至為重要的一環，民眾除了積極透過接種疫苗增加抗體防禦之外，應該養成規律運動的好習慣，達到提升免疫力、控制慢性病、減少肥胖等個人自主健康管理目標，同時也能遠離新冠肺炎的威脅。

是方電訊總經理劉耀元表示，「是方i健康APP」以打造亞太區「華人智慧健康雲」提供消費者全新AI健康促進管理服務為發展主軸，具備健康記錄、健康風險評估、智慧運動管理及智慧飲食管理四大功能，搭配專為健康資料研發的分析引擎、食物圖像辨識功能，同時結合地理位置與氣象資料，即時動態分析提供使用者最佳運動建議。

劉耀元並進一步透露，「是方i健康APP」能夠整合Garmin、Rossmax、福爾Fora…等國內外知名大廠的智慧穿戴裝置與量測設備，從手錶、手環到血壓機、血糖機及體重機等，皆能經由APP收集量測數據，並可支援Health Kit及 Google Fit 健康資料平台的串接，以及個人健康存摺的整合。

促成雲林縣政府與是方電訊合作的重要推手-中華亞健康協會理事長李嘉華表示，雲林縣政府與是方電訊簽署「雲林全民健康運動年合作備忘錄」，藉由雙方各自開發的APP優勢與專長，將可吸引更多民眾了解自主健康管理及規律運動的重要性，一起推動亞健康教育，倡導治未病保健，共同促進國內健康產業交流合作。