民眾黨新竹市長參選人高虹安15日參加研討會，開幕致詞時提到自己2015年在美國發表的共同研究，引用次數逾4300次。另針對林智堅論文爭議，高虹安說，對寫過論文的選民造成「相對剝奪感」，也對沈慧虹力挺感到匪夷所思。

高虹安15日受邀參加第2屆IEEE ICEIB電子通信、物聯網和大數據國際研討會，在開幕致詞時，她提到自己過去學術成果，2015年在美國參與有關物聯網跟AI在各行業技術框架的共同研究，當時發表的會議期刊論文，目前引用次數已超過4300次，讓她滿開心，也與現場學者分享。

另外，由於新竹市有不少選民寫過碩博士論文，林智堅論文門是否會影響選情？高虹安在會後受訪時說，新竹市選民知識水準高，努力寫過的人也都了解論文是如何產出，她在地方基層走動時，也感受到民眾把論文門當成茶餘飯後話題。

論文門事件鬧得沸沸揚揚，高虹安認為，​​對寫過論文選民來說，確實有點不可思議，也有相對剝奪感，按國民黨揭露的抄襲事證，相似度高達8、9成，但至於真相如何，因中華大學和台大已展開獨立調查審議，最終還是交由教授們的專業來評斷。

至於民進黨新竹市長參選人沈慧虹表達全面支持林智堅，也讓高虹安感到匪夷所思，她說，畢竟2校都還在審議程序中，待專業判斷結果出來前，不該直接定調是抹黑或惡質選舉伎倆，這些新竹市民都看在眼裡，心中都有一把尺。