澎管處今年延續「澎湖秋瘋季」的活動外，以「風」、「光」、「音樂」與「故事」的結合，營造「澎湖好風光」主題光環境的溫馨、浪漫氛圍。（澎管處提供）

「澎湖追風音樂節」將於8月13日盛大開幕，開幕由ELLA、玖壹壹率先開唱，閉幕則邀請到HEBE田馥甄、告五人擔綱壓軸，主題之夜演出藝人包括八三夭、艾怡良、孫盛希、LEO王、婁峻碩、曹雅雯等共16組藝人卡司，讓民眾來到澎湖每個周末都像參加派對。

澎管處長許宗民表示，和往年澎湖燈光節不同，除了延續「澎湖秋瘋季」的活動外，今年會以「風」、「光」、「音樂」與「故事」的結合，營造「澎湖好風光」主題光環境的溫馨、浪漫氛圍，加上沉浸式的聲光體驗與夜光風箏的點綴，如深入其境，將會發現每一處都是亮點、都是驚艷。

許宗民說明，這兩年由於受到新冠肺炎疫情影響，重創澎湖觀光旅遊產業，因此澎管處更是用心策劃推出「2022澎湖追風音樂節」，希望藉由澎湖獨有海島風情、人文藝術、星光月色等浪漫情愫，融合音樂和光韻的律動，來紓緩國人因疫情而緊張緊繃的心情，也重新點亮心中的希望。

另一方面，「第七屆澎湖秋瘋季」除搭配系列活動之外，更將整合多項優惠專案推出「觀光優惠護照」配合澎湖追風音樂節的辦理，內容除了規劃有許多系列活動、秋冬體驗遊程、交通及觀光資源等資訊外，更將優質的特約商家篇幅介紹與好康優惠訊息，發行約2000本紙本觀光護照於各旅遊服務中心、交通據點、旅行社等多元通路的配套發放供遊客索取。