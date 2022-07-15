任職新北市消防局第五大隊的一名潘姓消防員，今(15日)上午8點多開車行經國道3號準備下鶯歌交流道匝道上班時，突然失去意識，造成轎車失控撞到前方車輛，遭撞駕駛下車一看，驚覺撞他的消防員已倒在座椅上沒呼吸心跳，警消獲報後趕往將潘員送醫急救，最後後仍宣告不治，目前已通知家屬協助處理。