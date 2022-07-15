民進黨新北市長參選人林佳龍為林口交流道案與新北市長侯友宜隔空互槓，新北市議員葉元之今（15）日在臉書發文，稱林佳龍是「搶功王」，狂酸說到，按照林佳龍的邏輯，從2019年1月14日（就任交通部長）至今，還有以後，所有台灣的交通建設，都要感謝林大部長的高瞻遠矚，即便他沒有任何貢獻。

葉元之指出，林佳龍也曾被自家人打臉，2020年11月澎湖選出的民進黨立委楊曜批評林佳龍，說林稱自己有很多政績，但實際上全部都是假政績，沒有一項是真的，堪稱謊話連篇，根本一心只想著大位。

林佳龍當時宣稱的政績包括「機位有規畫ABC疏運方案」、「全額補助新建新澎湖輪（新船為台澎輪）」、「離島旅遊加碼補助」、「爭取新辦燈光節」、「開發金龍頭碼案」等案，但被楊曜反駁，實際上有的行之有年、有的是馬政府時代核定、或是地方政府主導，和當時擔任交通部長的林佳龍都沒有關係。

葉元之說，林佳龍堪稱搶功界的高手高手高高手，和另一高手行政院長蘇貞昌並駕齊驅，難怪兩人不合，「因為在搶功界，一山不容二虎」。